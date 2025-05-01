57 yaşında 42 yıldır sattığı bez bebekler için tam 5 dil öğrendi

Satış sırasında kendi dillerini konuştuğunu gören turistlerin, şaşırdığı belirten Aplak, "Hemen hemen 60 yıl önce bez bebek işini asıl icat eden anneannem. Teyzem okula giderken bebeği yapıp vermiş. Teyzem de götürürken turist para verip almış. Öylelikle diğer insanlar da bebek yapmaya devam etti. Soğanlı Mahallesi bebek yapmayı öğrendi. Turist geldiğinde bebek satıyoruz. Gidince gözleme yapıyoruz. 5 dil biliyorum Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, İngilizce ve Almanca. Turist gelince 'Where are you from?' nerelisin diye soruyorum. İtalyan ise 'Buongiorno' diyorum. Ben sorduğumda dilinden anladığımı fark ediyor. Turist geldiğinde ses tonundan hangi dil konuştuğunu anlıyorum. Yerli ve yabancı turistler, bu dilleri nasıl öğrendiğimize şaşırıyor. Bizden iyi biliyorsunuz diyorlar" diye konuştu.