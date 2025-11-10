60 yaşındaki emekli öğretmen hobisiyle 50 yılda rekorları peş peşe kırdı

Öğrencilerine hem okçuluğu hem de yay yapımını öğrettiğini aktaran Demir, "Milli geleneğimiz olan okçuluğu gelecek nesillere taşımak için çalışıyoruz. Öğretmenlik yaptığım dönemde okul çıkışlarında ok ve yay yaparak kendimi geliştirdim. İlk başta hobi olarak başladım, zamanla ustalaştım. Şimdi hem gençlere bunu aktarıyor hem de yarışmalarda mücadele etmeye devam ediyoruz" diye konuştu.