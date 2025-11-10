60 yaşındaki emekli öğretmen hobisiyle 50 yılda rekorları peş peşe kırdı
Adana'da 60 yaşındaki emekli öğretmen 50 yıldır sürdürdüğü okçuluk sporunda Türkiye rekorları kırmayı başardı. Organik yay ve ok üretimi de yapan Mehmet Demir adlı vatandaş ayrıca yetiştirdiği sporcular ve ustalarla başarılara imza attı.
Adana'da emekli sınıf öğretmeni Mehmet Demir, çocuk yaşlarda başladığı okçuluk tutkusunu 35 yıllık meslek hayatında da sürdürdü. Demir, okçuluk sporunda Türkiye rekorlarına imza attı.
Yetiştirdiği birçok öğrenciyle de başarı elde eden Mehmet Demir, dün gerçekleştirilen Remy-i Sedad Açık Hava Federasyon Kupası’nda 3 öğrencisiyle birlikte yarıştı.
Demir, 10 yaşından itibaren okçulukla ilgilenmeye başladığını belirtirken, yıllar içinde organik yay üretimi de yaptığını söyledi. Kendi ürettiği yay ve oklarla yarışmalara katılan Mehmet Demir, elde ettiği derecelerin ardından bu alanda ustalaştığını söyledi.
Öğrencilerine hem okçuluğu hem de yay yapımını öğrettiğini aktaran Demir, "Milli geleneğimiz olan okçuluğu gelecek nesillere taşımak için çalışıyoruz. Öğretmenlik yaptığım dönemde okul çıkışlarında ok ve yay yaparak kendimi geliştirdim. İlk başta hobi olarak başladım, zamanla ustalaştım. Şimdi hem gençlere bunu aktarıyor hem de yarışmalarda mücadele etmeye devam ediyoruz" diye konuştu.