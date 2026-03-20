60 yıllık bayram geleneği unutulmadı: 1 kilometrelik kuyruk oluştu
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bağlı kırsal Cerrah Mahallesi'nde 60 yıldır süren bayramla geleneği, bu bayram da bozulmadı. Toplu bayraşlama için bir araya gelen mahalleli, 1 kilometreklik kuyruk oluşturdu.
Ramazan Bayramı sabahında Bursa’nın İnegöl ilçesi, Türkiye’nin en kalabalık ve en samimi bayramlaşma törenlerinden birine ev sahipliği yaptı. Cerrah Mahallesi sakinleri, tam 60 yıldır sürdürdükleri geleneksel toplu bayramlaşma ritüelini bu bayramda da aksatmadı.
Geleneksel hale gelen bayramlaşmaya, erkeklerin yanı sıra kadın ve çocuklar da katılıyor. Bayram namazı sonrası bir araya gelen binden fazla kişi, sıraya girerek birbiriyle bayramlaştı.
Cerrah Mahallesi Muhtarı Hasan Ayar, "Cerrah Mahallemizin 60 yıllık bayramlaşma geleneği devam etmektedir. Cerrah'ta camide namazımızı kıldıktan sonra cemaatle beraber kabristanlığımıza gidiyoruz. Burada dualarımızı yaptıktan sonra tek sıra halinde Cerrah Mahallesi sakinleriyle tek tek bayramlaşıp, mahalle meydanına kadar sıramız oluşuyor. Bu gelenek 60 yıldır devam ediyor. Bundan sonra da devam edecektir. İyi bayramlar" dedi. (DHA)