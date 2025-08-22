75 yıl sonra genişletilen yollar Türkiye'nin gizli cennetini ortaya çıkardı
Adana’nın Feke ilçesinde 1950’li yıllarda vatandaşların imece ile açtığı bazı yollar, kayalar kırılarak genişletilmesinin ardından asfalt serimine başlandı. Yolların genişletilip açılmasıyla ormanın güzelliği de ortaya çıktı.
Feke ilçesi Değirmendere–Geçirimoluk–Ormancık–Mansurlu yolunda, 75 yıl sonra yapılan genişletme ve asfalt çalışmaları vatandaşlara büyük sevinç yaşattı. İş makinalarıyla günlerce kırılan kayalar sayesinde yol genişletildi. İlçeyi Kayseri'ye bağlayan Yahyalı yolu da sağlıklı hale getirildi. Günler süren iş makineleri çalışmalarıyla zorlu virajlar geçildi, altyapısı tamamlanan yolda asfalt serimi çalışmaları başladı. Çalışmalar sırasında çevredeki ormanların doğal güzellikleri de ortaya çıktı.
Feke Belediye Başkanı Cömert Özen, çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Cömert, "Kayseri ve Niğde’den gelen iş makineleriyle Değirmendere’ye kadar olan 15 kilometrelik en önemli virajları kırdık. Kendi imkânlarımızla süreci tamamlıyoruz. Çok güzel bir yol ağına kavuşmuş olacağız" dedi.
Musalar Mahalle Muhtarı Sadık Dayanıklı ise yolun 1950’lerde açıldığını hatırlatarak, "Zorlu şartlara rağmen belediyemiz büyük fedakârlıklarla bu çalışmayı yürütüyor. Yakıtını belediye başkanımız karşıladı, iş makineleri farklı illerden getirildi. Yıllardır yapılmayan yolumuzun genişletilmesi bizleri çok mutlu etti" diye konuştu.
Hıdıruşağı Muhtarı Asalet Özata ve Gaffaruşağı Muhtarı Şaban Kayadelen de uzun süredir bekledikleri yol çalışmalarının başlamasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.