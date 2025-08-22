75 yıl sonra genişletilen yollar Türkiye'nin gizli cennetini ortaya çıkardı

Feke Belediye Başkanı Cömert Özen, çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Cömert, "Kayseri ve Niğde’den gelen iş makineleriyle Değirmendere’ye kadar olan 15 kilometrelik en önemli virajları kırdık. Kendi imkânlarımızla süreci tamamlıyoruz. Çok güzel bir yol ağına kavuşmuş olacağız" dedi.