8 yaşındayken bir elini kaybetmişti... Şimdi 52 yaşında ve 5 parmağında 10 marifet var
Hatay'ın Defne ilçesinde 8 yaşındayken sağ elini kıyma makinesine kaptıran 46 yıllık kasap Şerif Gücük, yeteneği ve azmiyle 10 parmağı olanlardan daha marifetli.
Kaynak: İHA
Kahramanmaraş merkezli depremlerde en çok yıkımın olduğu Hatay'da, birçok ev ve işyeri yıkılmıştı.
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Asrın felaketinin ardından devlet tarafından yapılan prefabrik iş yerlerinde esnaf, gelir elde ederek kazanç sağlamaya devam ediyor.
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Defne ilçesi Aşağıokçular Mahallesi'nde depremi yaşayan Şerif Gücük, depremde işyeri hasar aldıktan sonra devlet tarafından kurulan prefabrik çarşıda yeni bir iş yeri açtı. Çocukluğundan itibaren kasaplık mesleği ile iç içe olan Gücük, 8 yaşındayken sağ elini kıyma makinesine kaptırdı.
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Çocuk yaştayken parmaklarını kaybeden Gücük, parmaklarının olmamasına rağmen kasap olmayı başardı. Kasaplık mesleğini severek sürdüren Gücük, sağ el parmakları olmamasına rağmen 5 parmağında 10 marifet sergiliyor.
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