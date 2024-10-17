  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Yaşam
  4. 9 ilimiz kar yağışıyla beyaza büründü

9 ilimiz kar yağışıyla beyaza büründü

Türkiye genelinde hava sıcaklıkları düşerken, 9 ilimizde yüksek kesimler kar yağışıyla birlikte beyaza büründü.

Kaynak: DHA/İHA
9 ilimiz kar yağışıyla beyaza büründü - Resim: 1

Türkiye yeni bir soğuk hava dalgasının etkisi altına girdi. Bolu, Düzce, Karabük, Kastamonu, Gümüşhane, Erzurum, Bayburt, Hakkari ve Ardahan'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. 

1 / 15
9 ilimiz kar yağışıyla beyaza büründü - Resim: 2

Soğuk hava dalgasının etkisine giren Doğu Karadeniz Bölgesi’nin yüksek kesimlerindeki yaylalar, kar yağışıyla beyaza büründü. Kar yağışının etkili olduğu Gümüşhane’nin yüksek kesimleri de beyaz örtüyle kaplandı. 

2 / 15
9 ilimiz kar yağışıyla beyaza büründü - Resim: 3

Artabel Gölleri, Zigana, Çakırgöl, Taşköprü, Kazıkbeli ve Kürtün ilçesindeki yaylalarda kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı. 

3 / 15
9 ilimiz kar yağışıyla beyaza büründü - Resim: 4

Bölgede etkili olan kar yağışı sonrası ortaya güzel görüntüler çıktı. 

4 / 15