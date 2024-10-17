9 ilimiz kar yağışıyla beyaza büründü
Türkiye genelinde hava sıcaklıkları düşerken, 9 ilimizde yüksek kesimler kar yağışıyla birlikte beyaza büründü.
Kaynak: DHA/İHA
Türkiye yeni bir soğuk hava dalgasının etkisi altına girdi. Bolu, Düzce, Karabük, Kastamonu, Gümüşhane, Erzurum, Bayburt, Hakkari ve Ardahan'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.
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Soğuk hava dalgasının etkisine giren Doğu Karadeniz Bölgesi’nin yüksek kesimlerindeki yaylalar, kar yağışıyla beyaza büründü. Kar yağışının etkili olduğu Gümüşhane’nin yüksek kesimleri de beyaz örtüyle kaplandı.
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Artabel Gölleri, Zigana, Çakırgöl, Taşköprü, Kazıkbeli ve Kürtün ilçesindeki yaylalarda kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı.
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Bölgede etkili olan kar yağışı sonrası ortaya güzel görüntüler çıktı.
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