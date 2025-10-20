ABD'nin kalbinde Türkiye rüzgarı esti: 23. Türk Festivali'nden renkli görüntüler...

Her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilen Türk Festivali, bu yıl da ABD'nin başkenti Washington'da renkli görüntülere sahne oldu. 23. kez gerçekleştirilen festivale katılım yoğun oldu. Washington’un merkezinde kurulan etkinlik alanında ziyaretçiler, Türk kültürüne ait birçok öğeyi yakından tanıma fırsatı buldu.