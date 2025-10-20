ABD'nin kalbinde Türkiye rüzgarı esti: 23. Türk Festivali'nden renkli görüntüler...
ABD’nin başkenti Washington’da geleneksel Türk Festivali bu yıl 23. kez düzenlendi. Türk kültürünün, sanatının ve mutfağının tanıtıldığı etkinliğe hem Amerikalılar hem de bölgede yaşayan Türk vatandaşları yoğun ilgi gösterdi.
Her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilen Türk Festivali, bu yıl da ABD'nin başkenti Washington'da renkli görüntülere sahne oldu. 23. kez gerçekleştirilen festivale katılım yoğun oldu. Washington’un merkezinde kurulan etkinlik alanında ziyaretçiler, Türk kültürüne ait birçok öğeyi yakından tanıma fırsatı buldu.
Festivalde Türk kahvesinden lokuma, el sanatlarından halk oyunlarına kadar pek çok unsur yer aldı. Sahne gösterilerinde Türkiye’nin yanı sıra Orta Asya’daki Türk Cumhuriyetleri'nden gelen halk dansı ekipleri sahne aldı. Renkli kostümler, geleneksel müzikler ve sahne performansları izleyicilerden büyük alkış topladı.
Festivalde kurulan stantlarda Türk mutfağının en sevilen lezzetleri tanıtıldı.
Ziyaretçiler döner, gözleme, simit, börek, baklava ve Türk kahvesi gibi tatları deneyimledi.