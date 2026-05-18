Adeta kış geri geldi... Çok sayıda ilimizde kuvvetli yağışlar var, sıcaklıklar 5 derece düşüyor!

Karadeniz ve Doğu Anadolu İçin Kritik Sel ve Su Baskını Uyarısı

Özellikle tarım, hayvancılık ve şehirlerarası ulaşım faaliyetlerini yakından ilgilendiren güncel raporda; Orta ve Doğu Karadeniz şeridi (Çorum hariç) ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu riskli bölgeler olarak öne çıkıyor. Bartın, Kastamonu, Sinop, Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinde beklenen yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışların; ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi ve ulaşımda ciddi aksamalara yol açabileceği belirtiliyor. Uzmanlar, bu bölgelerdeki vatandaşların özellikle öğle saatlerinden sonra oluşabilecek ani hava değişimlerine karşı son derece tedbirli olmasını tavsiye ediyor.