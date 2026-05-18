Adeta kış geri geldi... Çok sayıda ilimizde kuvvetli yağışlar var, sıcaklıklar 5 derece düşüyor!
Meteoroloji'nin yeni hafta raporuna göre, Türkiye genelinde sıcaklıklar düşüyor. Özellikle İç Anadolu ve Karadeniz'de termometreler 5 dereceye kadar azalacak. Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda şiddetli sağanak yağış bekleniyor. Sel ve su baskınlarına karşı uyarı yapılırken, batı kesimlerde ise serin rüzgarlar etkili olacak. İşte il il, bölge bölge haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yeni haftanın hava durumu tahmin haritasını yayınladı ve milyonlarca vatandaşı ani sıcaklık düşüşleri ile kuvvetli sağanak yağışlara karşı uyardı.
Haber3.com hava durumu masasının detaylı analizine göre; ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyreden sıcaklıklar, yerini Karadeniz ve İç Anadolu merkezli serin ve yağışlı bir sisteme bırakıyor.
Karadeniz ve Doğu Anadolu İçin Kritik Sel ve Su Baskını Uyarısı
Özellikle tarım, hayvancılık ve şehirlerarası ulaşım faaliyetlerini yakından ilgilendiren güncel raporda; Orta ve Doğu Karadeniz şeridi (Çorum hariç) ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu riskli bölgeler olarak öne çıkıyor. Bartın, Kastamonu, Sinop, Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinde beklenen yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışların; ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi ve ulaşımda ciddi aksamalara yol açabileceği belirtiliyor. Uzmanlar, bu bölgelerdeki vatandaşların özellikle öğle saatlerinden sonra oluşabilecek ani hava değişimlerine karşı son derece tedbirli olmasını tavsiye ediyor.
İç Anadolu ve Karadeniz'de Sıcaklıklar 5 Derece Birden Düşecek
Hafta boyunca Marmara'nın doğusu da dahil olmak üzere batı bölgelerinde kuzey ve kuzeybatıdan esen serin rüzgarlar etkisini hissettirirken, asıl belirgin sıcaklık düşüşü İç Anadolu ve Karadeniz'de yaşanacak. Bu bölgelerde termometrelerin 3 ila 5 derece birden düşmesi bekleniyor.