Adı Godumluk, faydaları say say bitmiyor: Marketlerde 60 TL'ye satılıyor, ama onlar doğadan topluyor

Nazlı, "Godumluk bitkisini turpgillerden ve güzel bir yeşillik olarak biliyoruz. Çok güzel, iştah açıcı ve sindirim kolaylaştırıcı olan bitkiyi taze ve yeşil olarak toplayıp tüketiyoruz. Salataya kattığımızda ise çok değişik ve güzel bir tat oluşturuyor. Asırlardır sofralarımızdan eksik etmiyoruz. Tamamen doğal ve yüzde 100 organik bir bitki türüdür. Yöremizde 'Godumluk' olarak tanınan bu bitki genelde su teresi olarak da biliniyor" dedi.