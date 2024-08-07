AK Partili belediyenin sokak hayvanları çözümü sosyal medya oldu

Bununla ilgili çalışma yapan Gaziantep Hayvanat Bahçesi yetkilileri, 100 dönümlük alanda yemlikleri, sulukları, serinleme havuzları ve kulübeleri de içinde olan Doğal Yaşam Parkı inşa etti. Sahipsiz sokak köpeklerine yönelik yeni kanunun yürürlüğe girmesiyle de uygulama başlatılıp, tedavisi ve bakımları tamamlanan köpekleri sosyal medya hesaplarından sahiplendirilmeye başlandı.