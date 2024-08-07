AK Partili belediyenin sokak hayvanları çözümü sosyal medya oldu
AK Partili Gaziantep Büyükşehir Belediyesi belediye AK Parti’nin ve MHP’nin “ötanazisiz ötenazi öneren” yasasına çözümü “erişim engelli” sosyal medyada buldu... Yeni yasa ile toplanan sokak hayvanları, sosyal medyadan sahiplendirilmeye başladı.
Gaziantep'te, son yasayla sokaklardan toplanan hayvanlar için Burç Tabiat Parkı'nda 100 dönümlük doğal yaşam alanı oluşturuldu. Türkiye'de ilk olma özelliğindeki alana getirilen sokak köpekleri, tedavi ve bakımları yapılıp, sahiplendiriliyor. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı Müdürü Celal Özsöyler, "Doğal yaşam alanında şu anda 250 köpeğimiz bulunuyor. Burada bakımları yapılan köpekleri, sosyal medya hesabı üzerinden sahiplendirmeye çalışıyoruz" dedi.
Sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik düzenlemeler içeren 17 maddelik, 'Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi', 30 Temmuz'da TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi. Kanuna göre, sahipsiz hayvanlar, ilgili belediyeler tarafından hayvan bakımevine götürülecek, rehabilite edilen köpekler sahiplendirilinceye kadar buralarda barındırılacak.
Bununla ilgili çalışma yapan Gaziantep Hayvanat Bahçesi yetkilileri, 100 dönümlük alanda yemlikleri, sulukları, serinleme havuzları ve kulübeleri de içinde olan Doğal Yaşam Parkı inşa etti. Sahipsiz sokak köpeklerine yönelik yeni kanunun yürürlüğe girmesiyle de uygulama başlatılıp, tedavisi ve bakımları tamamlanan köpekleri sosyal medya hesaplarından sahiplendirilmeye başlandı.
Burç Tabiat Parkı içinde 100 dönümlük alana kurulu Türkiye'de ilk olma özelliğindeki doğal yaşam alanına getirilen sokak köpekleri için besleme noktaları, kulübe ve sundurmalar, sıcak havalara karşı serinleme havuzları, stres kontrolü için kum havuzları ve oyun parkuru bulunuyor.