Akdeniz sahillerinde endişe yaratan görüntü... Marmara'nın kabusu Akdeniz'e mi bulaştı ?
Akdeniz'de Hatay'ın Arsuz ilçesi sahilinde su yüzeyinde oluşan köpüksü beyaz tabaka vatandaşları endişelendirdi.
Kaynak: İHA
Hatay'ın Arsuz ilçesi sahilinde deniz yüzeyinde köpüksü beyaz bir tabaka oluştu.
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Kısa sürede belirgin hale gelen denizdeki renk değişimi vatandaşları tedirgin etti.
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Denizdeki renk değişiminin nedeni henüz netlik kazanmazken, konuyla ilgili çalışma başlatıldığı öğrenildi.
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Denize yüzmek için gelen Kadir Polat (42), karşılaştığı manzara karşısında tedirginlik yaşadı.
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