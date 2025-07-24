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Akdeniz sahillerinde endişe yaratan görüntü... Marmara'nın kabusu Akdeniz'e mi bulaştı ?

Akdeniz'de Hatay'ın Arsuz ilçesi sahilinde su yüzeyinde oluşan köpüksü beyaz tabaka vatandaşları endişelendirdi.

Kaynak: İHA
Akdeniz sahillerinde endişe yaratan görüntü... Marmara'nın kabusu Akdeniz'e mi bulaştı ? - Resim: 1

Hatay'ın Arsuz ilçesi sahilinde deniz yüzeyinde köpüksü beyaz bir tabaka oluştu.

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Akdeniz sahillerinde endişe yaratan görüntü... Marmara'nın kabusu Akdeniz'e mi bulaştı ? - Resim: 2

Kısa sürede belirgin hale gelen denizdeki renk değişimi vatandaşları tedirgin etti.

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Akdeniz sahillerinde endişe yaratan görüntü... Marmara'nın kabusu Akdeniz'e mi bulaştı ? - Resim: 3

Denizdeki renk değişiminin nedeni henüz netlik kazanmazken, konuyla ilgili çalışma başlatıldığı öğrenildi.

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Akdeniz sahillerinde endişe yaratan görüntü... Marmara'nın kabusu Akdeniz'e mi bulaştı ? - Resim: 4

Denize yüzmek için gelen Kadir Polat (42), karşılaştığı manzara karşısında tedirginlik yaşadı. 

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