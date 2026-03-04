Akılalmaz hırsızlık! Türkiye'nin 2 asırlık gizemli adak taşı çalındı
Muğla'nın Ula ilçesinde, halk arasında "Delik Dede" olarak bilinen Nur Baba Türbesi'nin simgesi olan 19 delikli adak taşı çalındı. Çocuk sahibi olmak isteyenlerin dilek dilediği taşın kim ya da kimler tarafından çalındığı merak konusu...
Muğla'nın Ula ilçesinin sakin mahallelerinden Akçapınar, bugünlerde eşi benzeri görülmemiş bir hırsızlık vakasını konuşuyor. Halk arasında "Delik Dede" olarak anılan, 1900'lü yıllarda yaşamış Nur Baba isimli zata ait olduğuna inanılan türbedeki 19 delikli tarihi adak taşı kimliği belirsiz kişi veya kişilerce çalındı.
Bölge halkının inanışına göre bu taş, sıradan bir kaya parçası değildi. Çocuk sahibi olamayan aileler türbeye gelir, dua eder ve bu delikli taşın üzerine para koyarak dilek dilerdi. Rivayet o ki, bu taş başında edilen dualar kabul olur, aileler muradına ererdi. Hatta bölge sakinleri, yılın belirli günlerinde bu mezara "nur indiğini" dilden dile anlatırdı.
Orijinal taşın yerine geçici bir kopyasını yapan ancak içinin rahat etmediğini belirten Muhtar Şener Baykara, taşı çalanlara manevi bir uyarıda bulundu: "Taşı alan kişi her kimse, bundan bir fayda göreceğini düşünmesin. Aksine, bunun kendisine zarar getireceğine inanıyoruz. Çünkü bu, önemli bir zatın simgesidir."
Muhtar, taşı alanı pişmanlığa davet ederek şu tarihi çağrıyı yaptı:
"Taşı muhtarlığımıza ya da şahsıma teslim ederse, kendisinden hiçbir şekilde şikayetçi olmayacağız. Adli bir işlem başlatılmayacak, yalnızca kendisine teşekkür ederek taşımızı teslim almak istiyoruz."