Alevler içerisinde kalan köpğekleri tek tek böylke kurtardılar

Yangın, ilçe merkezi Gazi Osman Paşa Mahallesi 15 Temmuz Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı üzerindeki boş bir arazide meydana geldi. İddiaya göre S.K.'ya ait olduğu öğrenilen arazideki kuru otların henüz belirlenemeyen bir nedenle alev almasıyla yükselen dumanlar kısa sürede caddeyi sardı.