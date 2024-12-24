Amazonlarda yeni bir gizemli kabile görüntülendi
Brezilya yağmur ormanlarına yerleştirilen gizli kameralar dünya ile hiçbir bağlantısı olmayan bir kabileyi daha ilk kez görüntüledi.
İngiliz The Guardian gazetesi, Brezilya ormanlarındaki otomatik kameraların ilk kez uygar dünya ile hiçbir bağlantısı olmayan bir kabilenin görüntülerini kaydettiğini, bu topluluğun ‘Massaco’ olarak bilindiğini, ancak hiç kimsenin bu insanların kendilerini nasıl adlandırdıklarını bilmediğini yazdı.
Brezilya Ulusal Yerli Halklar Vakfı’na (Funai) göre, Massaco nüfusu 1990’ların başından beri en az iki katına çıkarak, 200 ila 250 kişiye ulaştı.
Her mevsim köylerinin yerini değiştiren ve yere dikenler ve lastikler saplayarak davetsiz misafirleri uzaklaştıran Massaco insanlarının dilleri, sosyal yapıları ve inançları gizemini koruyor.
Funai onlarca yıldır kabileyi izliyor. Vakıf, Massaco mensuplarının çiftliklerden ve ağaç kesme kamplarından alet çalmasını engellemek amacıyla periyodik olarak metal aletler hediye ettiği bir alana kameralar yerleştirdi.