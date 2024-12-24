Amazonlarda yeni bir gizemli kabile görüntülendi

İngiliz The Guardian gazetesi, Brezilya ormanlarındaki otomatik kameraların ilk kez uygar dünya ile hiçbir bağlantısı olmayan bir kabilenin görüntülerini kaydettiğini, bu topluluğun ‘Massaco’ olarak bilindiğini, ancak hiç kimsenin bu insanların kendilerini nasıl adlandırdıklarını bilmediğini yazdı.