Ankara Adliyesi'nde 100 yıllık Emanet Memurluğu Eşya-yı Cürmiye Defteri bulundu

Adalet Bakanlığı’nın defterin incelenmesi için yaptığı başvuru üzerine Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan ön raporda, defterin tarihi eser niteliği taşıdığı belirtildi. Raporda, 1926 yılına ait olması nedeniyle defterin 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında korunması gerekli taşınır kültür varlığı niteliğinde olduğu belirtildi. Defterin tescile tabi olduğu ve ilgili mevzuat gereği yurt dışına çıkarılamayacağı vurgulandı. Kayıt defterinin, adli emanet arşivi açısından önemli bir kurum hafızası niteliği taşıdığı, hem hukuki hem de tarihsel değerinin bulunduğu da kaydedildi.