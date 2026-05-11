Annelik budur! Hani Anne, Akraba evliliği kurbanı 4 engelli evladına 50 yıldır bebek gibi bakıyor
Tunceli’de yaşayan 68 yaşındaki Hani Uğurlu, hayatını zihinsel engelli dört çocuğuna adadı. Akraba evliliği sonucu dünyaya gelen evlatlarının yemeğinden temizliğine, giyiminden uyku düzenine kadar her şeyiyle yarım asırdır tek başına ilgilenen Hani Anne, "Onlar benim yavrularım, sağ olduğum sürece kimseye vermem" diyerek anneliğin ne kadar kutsal olduğunu tüm dünyaya gösterdi.
Anneler Günü'nde fedakarlığın sembolü Tunceli'den geldi. 68 yaşındaki Hani Uğurlu, akraba evliliği nedeniyle zihinsel engelli olarak dünyaya gelen dört çocuğuna tam 50 yıldır büyük bir sabır, şefkat ve sevgiyle bakıyor.
Hani Uğurlu, 1975 yılında babasının isteği üzerine kuzeni Ahmet Uğurlu ile evlendirildi. Bu evlilikten dünyaya gelen 5 çocuktan 4'ü; Nuray (50), İlhan (48), Semra (46) ve Hasan (36) doğuştan zihinsel engelli olarak hayata gözlerini açtı. O günden bu yana Hani Anne için zaman durdu ve ömrünü evlatlarının ihtiyaçlarına adadı.
Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evlerinde her gün aynı titizlikle güne başlayan Hani Uğurlu, çocuklarının elini yüzünü yıkıyor, kıyafetlerini giydiriyor ve kahvaltılarını elleriyle yediriyor.
Konuşamayan ve kendi ihtiyaçlarını gideremeyen evlatlarının saçlarını örüyor, tıraşlarını yapıyor ve banyolarına kadar her detayla tek tek ilgileniyor.