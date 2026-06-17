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  4. Burası bildiğiniz tarlalardan değil! Burada Türkiye'nin el emeği göz nuru değerleri güneşleniyor!

Antalya Döşemealtı'nda ihracatlık el dokuması halıların güneşlenme sezonu başlıyor

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde, Türkiye'nin dört bir yanından getirilen kök boyalı el dokuması halıların güneşlenme sezonu başlıyor. ABD ve Avrupa'ya ihraç edilecek asırlık halılar, 100 dönümlük arazide güneşe serilerek hem mikroplardan arındırılıyor hem de doğal pastel renklerine kavuşuyor.

Kaynak: DHA
Antalya Döşemealtı'nda ihracatlık el dokuması halıların güneşlenme sezonu başlıyor - Resim: 1

Antalya'nın Döşemealtı ilçesi, her yaz olduğu gibi bu yıl da el dokuması tarihi halıların serilmesiyle görsel bir şölene ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

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Antalya Döşemealtı'nda ihracatlık el dokuması halıların güneşlenme sezonu başlıyor - Resim: 2

Türkiye'nin farklı bölgelerinden getirilen kök boyalı halılar, ihracat öncesi güneş altında bekletilerek hem doğal renklerine kavuşuyor hem de ekolojik yollarla sterilize ediliyor. 

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Antalya Döşemealtı'nda ihracatlık el dokuması halıların güneşlenme sezonu başlıyor - Resim: 3

Halı güneşlendirme işiyle uğraşan Deniz Ali Topkara'nın açıklamaları doğrultusunda, bu eşsiz sürecin aşamaları ve bölgesel avantajları şu şekilde sıralanıyor:

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Antalya Döşemealtı'nda ihracatlık el dokuması halıların güneşlenme sezonu başlıyor - Resim: 4

Kış mevsiminde buğday ekili olan 100 dönümlük araziler, yaz yaklaşırken hasadın ardından özel olarak çapalanıp sürülerek halılar için uygun bir zemin haline getiriliyor. Bu yıl artan yağışlar nedeniyle sezon biraz geç başlasa da halılar yıkanarak serilmek üzere hazır bekletiliyor. 

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