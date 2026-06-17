Antalya Döşemealtı'nda ihracatlık el dokuması halıların güneşlenme sezonu başlıyor

Kış mevsiminde buğday ekili olan 100 dönümlük araziler, yaz yaklaşırken hasadın ardından özel olarak çapalanıp sürülerek halılar için uygun bir zemin haline getiriliyor. Bu yıl artan yağışlar nedeniyle sezon biraz geç başlasa da halılar yıkanarak serilmek üzere hazır bekletiliyor.