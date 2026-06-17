Antalya Döşemealtı'nda ihracatlık el dokuması halıların güneşlenme sezonu başlıyor
Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde, Türkiye'nin dört bir yanından getirilen kök boyalı el dokuması halıların güneşlenme sezonu başlıyor. ABD ve Avrupa'ya ihraç edilecek asırlık halılar, 100 dönümlük arazide güneşe serilerek hem mikroplardan arındırılıyor hem de doğal pastel renklerine kavuşuyor.
Antalya'nın Döşemealtı ilçesi, her yaz olduğu gibi bu yıl da el dokuması tarihi halıların serilmesiyle görsel bir şölene ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.
Türkiye'nin farklı bölgelerinden getirilen kök boyalı halılar, ihracat öncesi güneş altında bekletilerek hem doğal renklerine kavuşuyor hem de ekolojik yollarla sterilize ediliyor.
Halı güneşlendirme işiyle uğraşan Deniz Ali Topkara'nın açıklamaları doğrultusunda, bu eşsiz sürecin aşamaları ve bölgesel avantajları şu şekilde sıralanıyor:
Kış mevsiminde buğday ekili olan 100 dönümlük araziler, yaz yaklaşırken hasadın ardından özel olarak çapalanıp sürülerek halılar için uygun bir zemin haline getiriliyor. Bu yıl artan yağışlar nedeniyle sezon biraz geç başlasa da halılar yıkanarak serilmek üzere hazır bekletiliyor.