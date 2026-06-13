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Antalya'da 30 derece sıcakta sağanak yağmur sürprizi: Yüzmeye devam ettiler

Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde 30 derece hava ve 27 derece deniz suyu sıcaklığında aniden bastıran sağanak yağmur tatilcilere sürpriz yaşattı. Nem oranının yüzde 65'i bulduğu kentte bazı vatandaşlar sahili terk ederken, birçok kişi yağmura aldırış etmeden denize girmeye devam etti.

Kaynak: DHA
Antalya'da 30 derece sıcakta sağanak yağmur sürprizi: Yüzmeye devam ettiler - Resim: 1

Turizmin başkenti Antalya'da kent sakinleri ve tatilciler, bunaltıcı yaz sıcaklarının ortasında beklenmedik bir hava olayıyla karşılaştı.

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Antalya'da 30 derece sıcakta sağanak yağmur sürprizi: Yüzmeye devam ettiler - Resim: 2

Öğle saatlerinde aniden bastıran sağanak yağmur, plaj keyfi yapan vatandaşlara ilginç anlar yaşattı. 

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Antalya'da 30 derece sıcakta sağanak yağmur sürprizi: Yüzmeye devam ettiler - Resim: 3

Kent merkezinde hava sıcaklığı 30 derece olarak ölçüldü.

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Antalya'da 30 derece sıcakta sağanak yağmur sürprizi: Yüzmeye devam ettiler - Resim: 4

Deniz suyu sıcaklığı 27 dereceyi bulurken, hissedilen nem oranı yüzde 65 seviyelerine ulaştı.

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