Antalya'da 30 derece sıcakta sağanak yağmur sürprizi: Yüzmeye devam ettiler
Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde 30 derece hava ve 27 derece deniz suyu sıcaklığında aniden bastıran sağanak yağmur tatilcilere sürpriz yaşattı. Nem oranının yüzde 65'i bulduğu kentte bazı vatandaşlar sahili terk ederken, birçok kişi yağmura aldırış etmeden denize girmeye devam etti.
Kaynak: DHA
Turizmin başkenti Antalya'da kent sakinleri ve tatilciler, bunaltıcı yaz sıcaklarının ortasında beklenmedik bir hava olayıyla karşılaştı.
1 / 6
Öğle saatlerinde aniden bastıran sağanak yağmur, plaj keyfi yapan vatandaşlara ilginç anlar yaşattı.
2 / 6
Kent merkezinde hava sıcaklığı 30 derece olarak ölçüldü.
3 / 6
Deniz suyu sıcaklığı 27 dereceyi bulurken, hissedilen nem oranı yüzde 65 seviyelerine ulaştı.
4 / 6