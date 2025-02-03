Antalya'da deniz tatiline Antalya'dan alternatif bir rakip geldi

Antalya'daki müze ve ören yerlerinden elde edilen gelirin, 2024 yılında 274 milyon 721 bin 487 TL olduğunu ifade eden Zoroğlu, "Müzelerimizde toplam 105 bin 845 eser kayıtlı. Ayrıca 2024 yılında müze envanterine 886 yeni eser eklendi. Antalya Arkeoloji Müzesi'nin yenileme çalışmaları bu yıl itibarıyla başlatılıyor. Kemer'e bir Su Altı Arkeoloji Müzesi kazandırma çalışmaları da yoğunlaştırılmış durumda" dedi. Candemir Zoroğlu, Antalya'da turizmi 12 aya yaymayı amaçladıklarını da belirterek, "Turizmle ilgili en önemli amaçlarımızın başında bu geliyor. Bunu da kültür, spor, gastronomi gibi nitelikli turizm ürünlerimizle gerçekleştirmek istiyoruz" diye konuştu. (DHA)