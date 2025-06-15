Antalya'da kruvaziyer turizminde 12 yıl sonra ilk yaşandı

Kruvaziyer turizminde bu yıl 2013'ten sonra en fazla yolcu taşınan mayıs ayı oldu. Yıllara göre mayıs ayı kruvaziyer yolcu sayısı şöyle:

"2024'te 195 bin 844, 2023'te 176 bin 840, 2022'de 104 bin 542, 2019'da 23 bin 75, 2018'de 21 bin 687, 2017'de 47 bin 683, 2016'da 93 bin 320, 2015'te 210 bin 209, 2014'te 178 bin 811, 2013'te 260 bin 910, 2012'de 233 bin 255, 2011'de 259 bin 169."