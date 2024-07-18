Antalya'da üretiliyor, tüm dünyaya gidiyor: 6 ayda onlarca milyon dolarlık gelir elde edildi
Kesme çiçek sektöründe pazar lideri olan ve dünya çiçek mezadının merkezi Hollanda'ya dahi çiçek ihraç eden Antalya, bu yıl 150 milyon dolarlık ihracat hedefinin 87 milyon dolarını 6 ayda gerçekleştirdi. Kırmızı karanfil, her yıl olduğu gibi bu sene de en çok ihraç edilen çiçek türü oldu.
Turizm kenti Antalya'dan her yıl milyonlarca dal çiçek, dünya çiçekçiliğinin merkezi kabul edilen Hollanda başta olmak üzere 73 ülkeye ihraç ediliyor. Antalya, çiçek üretim alanının genişliği, yılın büyük döneminde üretimin yapılabilmesi nedeniyle çiçekçilikte de adından söz ettiriyor. 2023'te sektör, 650 milyon dal çiçekten 135 milyon dolar gelir elde ederek, yılı tamamladı. 2024 yılı için sektör 150 milyon dolarlık gelir hedefliyor.
6 ayı geride bırakan Antalyalı üreticiler, kent merkezindeki seralarda sezonu sonlandırıp daha yüksek rakımlı Burdur ve Isparta’nın ilçelerinde üretimi sürdürüyor. 6 aylık sürede geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1'lik büyüme yakalayan sektör, 87 milyon dolar seviyesine ulaştı. Antalya, kesme çiçek üretiminin yüzde 45'ini, karanfil üretiminin yüzde 48'ini, karanfil ihracatının da yüzde 90'dan fazlasını gerçekleştirerek pazardaki liderliğini koruyor.
Her yıl olduğu gibi bu yıl da en çok üretilen ve ihraç edilen karanfil oldu. Kırmızı karanfilin liste başı olduğu çiçek grubunda gerbera, ruskus, okaliptus ve süs bitkileri de yer aldı. Hollanda, İngiltere ve Rusya'nın ana pazar olduğunu anlatan Antalya Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Ali Çandır, kentin kesme çiçekle özdeşleştiğini söyledi.
İhracat anlamında Türkiye genelindeki sektör temsilcilerinin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1'lik büyüme yakaladığını, Antalya'nın ise yüzde 4 büyüdüğünü belirten Çandır, karlılık oranının düştüğünü söyleyerek “Yaklaşık 1 yıldır üreticinin kullandığı tüm kalemlerde yüzde 140'lık artış yaşandı. Kur artışları bunun çok gerisinde kalınca maliyetler çok yükseldi. Yurt dışında enflasyon olmayınca diğer ülkeler fiyat artırmak yerine diğer pazarlara kaçıyor. Kurun enflasyon üzerinde artışı olursa sektör nefes alacak" dedi.