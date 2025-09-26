Antalya'ya akılalmaz olay: Gökyüzünden buz kütlesi düştü
Antalya'da bir parkta devriye görevindeki güvenlik görevlileri, duydukları gürültünün ardından sesin geldiği bölgeye gittiklerinde gökyüzünden düşen bir buz kütlesini görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi.
Kaynak: İHA
Garip olay, dün akşam saat 20.45 sıralarında Antalya'nın Kepez ilçesi Fabrikalar Mahallesi'nde bulunan Kepez belediyesi Dokumapark'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park içerisinde devriye görevi yapan güvenlik görevlileri yaklaşık 20 metre uzaklıkta yüksek bir ses duydu.
Sesin geldiği bölgeye giden görevliler, toprak zemine saplanmış ve parçalanmış büyük bir buz kütlesi buldu.
Güvenlik kameralarını inceleyen görevliler, gökyüzünden hızla düşen buz kütlesini gördüklerinde şaşkınlıklarını gizleyemedi.
Uçaktan düştüğü tahmin edilen buz kütlesi, sabahın erken saatlerinde hava sıcaklığı nedeniyle eridi. Olayla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.
