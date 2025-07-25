Antik çağın Türkiye'den çalınan hazinesi bir ilimizde büyük heyecana yol açtı
Türkiye'nin 65 yılı aşkın süredir peşinde olduğu ABD'nin Cleveland Sanat Müzesi koleksiyonunda bulunan Roma İmparatoru Marcus Aurelius heykeli Türkiye'ye iade edildi. Önce Ankara'da sergilenecek olan heykel ardından da Burdur'daki müzeye getirilecek...
Kaynak: DHA
Burdur'un Gölhisar ilçesindeki Boubon Antik Kenti'nde yapılan kaçak kazılar sonrası yurt dışına kaçırılan Roma İmparatoru Marcus Aurelius'un bronz heykeli, 65 yıl sonra Türkiye'ye iade edildi.
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Heykelin bulunması ana vatanı Burdur'da heyecana neden oldu. Kentte yaşayanlar, yakın zamanda Ankara'da sergileneceği açıklanan heykelin, en kısa sürede Burdur'daki müzeye getirilmesini bekliyor.
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Milattan sonra 2'nci ve 3'üncü yüzyıllara tarihlenen Marcus Aurelius heykeli, Burdur'un Gölhisar ilçesindeki Boubon Antik Kenti'nde 1960'lı yıllarda yapılan kaçak kazılar sonrası yurt dışına çıkarıldı.
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Anadolu'nun en nadide bronz heykellerinden biri olan eser, yıllar içinde el değiştirip ABD'nin Ohio eyaletindeki Cleveland Sanat Müzesi koleksiyonuna girdi.
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