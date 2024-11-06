Ara tatilde oteller ara ders kamplı tatil dönemi başlattı
2024-2025 eğitim yılına 9-17 Kasım tarihleri arasında verilecek olan 9 günlük ara tatili fırsat bilen ailelerin tercihi ara tatilde ders kampları düzenleyen oteller oldu.
Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2024-2025 eğitim-öğretim yılı takvimine göre 1'inci dönem ara tatili, 9 Kasım Cumartesi başlayıp, 17 Kasım Pazar sona erecek.
Hafta sonlarıyla birlikte toplam 9 günlük tatili değerlendirmeyi hedefleyen birçok okulda, bu süreçte Antalya'daki otellerde öğrenci kampları düzenlenecek.
Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Kaan Kavaloğlu, ara tatil döneminde Antalya açısından henüz kış turizmi döneminin başlamadığına dikkati çekerek, "Bu dönemde Antalya'nın iklim koşulları da çok uygun. Ara tatilde Antalya ciddi anlamda tercih görüyor. Bu yüzden ara tatil periyodunda Antalya'nın tercih sebebi olacağını düşünüyorum. Bu dönemde otelleri etüt merkezleri gibi düzenliyoruz. Toplantı salonlarında hem ders çalışıyorlar hem tatil yapıyorlar. Bazen aileler de katılıyor kendilerine. Bakıldığında oteller bu konuda çok farklı bir hizmet yerine dönüşüyor. Hem eğitim alıyor, hem eğleniyor, hem spor yapıyor, hem havuzlardan faydalanıyorlar" dedi.
Antalya'da şu anda iklim şartlarının çok güzel olduğunu anlatan Kavaloğlu, "Çok ciddi bir doluluk söz konusu. Hatta bazı kışlık oteller kapanışlarını erteledi. Kasımın 15'ine kadar ötelenme oldu. Kapanma sezonunun üçüncü haftaya kadar uzamasını sağlayacak" diye konuştu.