Ara tatilde oteller ara ders kamplı tatil dönemi başlattı

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Kaan Kavaloğlu, ara tatil döneminde Antalya açısından henüz kış turizmi döneminin başlamadığına dikkati çekerek, "Bu dönemde Antalya'nın iklim koşulları da çok uygun. Ara tatilde Antalya ciddi anlamda tercih görüyor. Bu yüzden ara tatil periyodunda Antalya'nın tercih sebebi olacağını düşünüyorum. Bu dönemde otelleri etüt merkezleri gibi düzenliyoruz. Toplantı salonlarında hem ders çalışıyorlar hem tatil yapıyorlar. Bazen aileler de katılıyor kendilerine. Bakıldığında oteller bu konuda çok farklı bir hizmet yerine dönüşüyor. Hem eğitim alıyor, hem eğleniyor, hem spor yapıyor, hem havuzlardan faydalanıyorlar" dedi.