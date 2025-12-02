Aralık ayını Mart ayı sandılar... Tüm bahçeler yeşerdi, vatandaş neye uğradığını şaşırdı
Bir zamanlar 4 ayrı mevsimi ayrı ayrı yaşayan Türkiye'de hava durumu şaşırtmaya devam ederken şaşıranların sadece insanlar olmadığı da ortaya çıktı Muş'ta kış mevsiminde sanki bahar gelmiş gibi yeşeren meşe ağaçları görenleri şaşırttı.
Kaynak: İHA
Muş'un Hasköy ilçesi kırsalında meşe ağaçlarının kış mevsiminde yeniden yaprak açması vatandaşların dikkatini çekti.
Hasköy ilçesine bağlı köylerde son günlerde gözlemlenen doğa olayı, yöre halkı tarafından hayretle karşılandı.
Normal şartlarda ilkbaharda filizlenen meşe ağaçlarının kasım ayı sonunda tekrar yaprak vermesi, bölgede 'olağan dışı' olarak değerlendirildi.
Yıllardır böyle bir durumla karşılaşmayan köy halkı, bu doğa olayını kış mevsiminin sert geçeceğine yorumladı.
