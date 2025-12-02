  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Yaşam
  4. Aralık ayını Mart ayı sandılar... Tüm bahçeler yeşerdi, vatandaş neye uğradığını şaşırdı!

Aralık ayını Mart ayı sandılar... Tüm bahçeler yeşerdi, vatandaş neye uğradığını şaşırdı

Bir zamanlar 4 ayrı mevsimi ayrı ayrı yaşayan Türkiye'de hava durumu şaşırtmaya devam ederken şaşıranların sadece insanlar olmadığı da ortaya çıktı Muş'ta kış mevsiminde sanki bahar gelmiş gibi yeşeren meşe ağaçları görenleri şaşırttı.

Kaynak: İHA
Aralık ayını Mart ayı sandılar... Tüm bahçeler yeşerdi, vatandaş neye uğradığını şaşırdı - Resim: 1

Muş'un Hasköy ilçesi kırsalında meşe ağaçlarının kış mevsiminde yeniden yaprak açması vatandaşların dikkatini çekti.

1 / 6
Aralık ayını Mart ayı sandılar... Tüm bahçeler yeşerdi, vatandaş neye uğradığını şaşırdı - Resim: 2

Hasköy ilçesine bağlı köylerde son günlerde gözlemlenen doğa olayı, yöre halkı tarafından hayretle karşılandı. 

2 / 6
Aralık ayını Mart ayı sandılar... Tüm bahçeler yeşerdi, vatandaş neye uğradığını şaşırdı - Resim: 3

Normal şartlarda ilkbaharda filizlenen meşe ağaçlarının kasım ayı sonunda tekrar yaprak vermesi, bölgede 'olağan dışı' olarak değerlendirildi. 

3 / 6
Aralık ayını Mart ayı sandılar... Tüm bahçeler yeşerdi, vatandaş neye uğradığını şaşırdı - Resim: 4

Yıllardır böyle bir durumla karşılaşmayan köy halkı, bu doğa olayını kış mevsiminin sert geçeceğine yorumladı.

4 / 6