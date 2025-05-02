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Araplar için inşa edilmişti! Hayalet şehrin son hali görüntülendi

Bolu'da 2011 yılında yapımına başlanan ancak şirket iflas ettiği için tamamlanamayan şato tipi evler havadan görüntülendi.

Kaynak: DHA
Araplar için inşa edilmişti! Hayalet şehrin son hali görüntülendi - Resim: 1

Bolu’nun Mudurnu ilçesinde 2011 yılında yapımına başlanan 732 villa, AVM, otel ve 2 kongre merkezinin yer aldığı proje kapsamında şato tipindeki villalardan 347 tanesi Körfez ülkelerindeki vatandaşlara satıldı. 

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Araplar için inşa edilmişti! Hayalet şehrin son hali görüntülendi - Resim: 2

2014 yılında lansmanı yapılan proje, kamuoyuna Türkiye'nin en büyük ultra lüks tatil köylerinden biri olarak tanıtıldı. 

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Araplar için inşa edilmişti! Hayalet şehrin son hali görüntülendi - Resim: 3

Proje kapsamında camiler, termal Türk hamamları, güzellik merkezleri ve alışveriş merkezi gibi unsurlarla donatılmış devasa bir tesis vaat edildi. 

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Araplar için inşa edilmişti! Hayalet şehrin son hali görüntülendi - Resim: 4

Her biri yaklaşık 325 metrekare olan villaların mavi kuleleri, spiral merdivenleri ve lüks iç dekorasyonu olacağı anlatıldı. 

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