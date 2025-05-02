Araplar için inşa edilmişti! Hayalet şehrin son hali görüntülendi
Bolu'da 2011 yılında yapımına başlanan ancak şirket iflas ettiği için tamamlanamayan şato tipi evler havadan görüntülendi.
Kaynak: DHA
Bolu’nun Mudurnu ilçesinde 2011 yılında yapımına başlanan 732 villa, AVM, otel ve 2 kongre merkezinin yer aldığı proje kapsamında şato tipindeki villalardan 347 tanesi Körfez ülkelerindeki vatandaşlara satıldı.
1 / 19
2014 yılında lansmanı yapılan proje, kamuoyuna Türkiye'nin en büyük ultra lüks tatil köylerinden biri olarak tanıtıldı.
2 / 19
Proje kapsamında camiler, termal Türk hamamları, güzellik merkezleri ve alışveriş merkezi gibi unsurlarla donatılmış devasa bir tesis vaat edildi.
3 / 19
Her biri yaklaşık 325 metrekare olan villaların mavi kuleleri, spiral merdivenleri ve lüks iç dekorasyonu olacağı anlatıldı.
4 / 19