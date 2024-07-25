Arkeologlar şaştı kaldı: Nil Nehri'nin dibinde sürpriz keşif
Nil Nehri'nde arkeologlar tarafından yapılan çalışmalarda, suyun dibinde gömülü halde Tutankamon'un büyükbabası ve birkaç eski Mısır firavununun yer aldığı antik oymalar keşfedildi. Taşı keşfeden ekip, oymaların iyi durumda olmasına şaşırdıklarını ifade etti.
Arkeologlar, Nil Nehri'nin derinliklerinde yaptıkları araştırmalar sırasında beklenmedik bir keşifte bulundu.
1970'li yıllarda Asvan kentinde meydana gelen selde kaybolan eserleri ararken nehrin dibinde dev taş levhalara rastladılar.
Levhalarda, Kral Tutankhamun'un atası olan Kral III . Amenhotep de dahil olmak üzere, kralların başarılarını anlatan hiyeroglif yazıların yer aldığı öğrenildi.
Taş üzerindeki oymalarda ayrıca M.Ö. 14. Yüzyılın başlarında hüküm süren ve Büyük Gize Sfenksi'ni restore etmesiyle hatırlanan Kral Thutmose IV'ten de bahsedildiği belirtildi.
Taşı keşfeden ekip üyeleri, oymaların iyi durumda olmasına şaşırdıklarını ve gelecekte daha fazla eser bulmayı umduklarını ifade etti.
1960 yılında bölgede antik eserler bulunmuş ancak daha sonra Aswan'daki Aswan Yüksek Barajı'nın inşası nedeniyle kaybolmuştu
Araştırmacılar, keşfettikleri eserleri belgelemek için sualtı fotoğrafçılığı ve film çekme teknikleri kullandılar.
Görüntülerin fotogrametri yöntemiyle üç boyutlu modelleri oluşturuldu; bu teknik, resimlerden yüzey ölçümlerini doğru bir şekilde üç boyutlu bir versiyona dönüştürmek için kullanılır.
Ekip ilk bulguların ardından, bölgede keşfedilmesi gereken başka oymalar olduğunu da düşünüyor.
Araştırmacılar bulguların, mimari ve sanatsal başarılarıyla ünlü 18. Hanedan döneminin daha iyi anlaşılmasına yardımcı olacağını düşünüyor.