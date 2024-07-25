Arkeologlar şaştı kaldı: Nil Nehri'nin dibinde sürpriz keşif

Levhalarda, Kral Tutankhamun'un atası olan Kral III . Amenhotep de dahil olmak üzere, kralların başarılarını anlatan hiyeroglif yazıların yer aldığı öğrenildi.

Taş üzerindeki oymalarda ayrıca M.Ö. 14. Yüzyılın başlarında hüküm süren ve Büyük Gize Sfenksi'ni restore etmesiyle hatırlanan Kral Thutmose IV'ten de bahsedildiği belirtildi.