Aşırı yağışlar sonrası baraj taştı, bir köy adaya dönüştü, vatandaşlar mahsur kaldı!
Sivas’ta korkutan doğa olayı! Ulaş ilçesindeki Karacalar Barajı, kar erimesi ve şiddetli yağışlara dayanamayarak taştı. Taşkın suları Yapalı köyünü yuttu, tarım arazileri göle döndü. Evleri suyun ortasında kalarak adeta bir adada mahsur kalan vatandaşlar "Tüm ekipmanlarımız gitti, sular altında kalacağız" diyerek yetkililere seslendi.
Kaynak: İHA
Sivas'ta etkili olan yağışlar sonrası bir barajın su seviyesi artınca barajdan taşan su köye kadar ulaştı.
Sivas'ın Ulaş ilçesinde bulunan Karacalar Barajı, kışın yağan karın erimesi ve yoğun yağışlar sonrası dolup taştı.
Barajdan taşan su, çevredeki köylere kadar ulaştı. Barajın yakınında bulunan Yapalı köyü taşkından olumsuz etkilendi.
Köyde yaşayan Hamit ve Ömer Üner'in evi ada ortasında kaldı. Köyde mağdur olan Üner ailesi, yardım istedi.
