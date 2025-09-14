Asırlar önce yangında küle dönen sarayın kalıntıları ortaya çıktı

‘BİRKAÇ YIL SONRA NET PLAN MÜMKÜN OLACAK’

Çalışma yapılan alana ilişkin de konuşan Prof. Dr. Kulakoğlu, “Bu çalışmalar sırasında yaklaşık 75-50 metre ölçülerinde bir yapının köşesini uzun yıllardır kazıyoruz. Şu anda bu yapının biraz daha kuzeyindeki uzantısını araştırıyoruz. Bu yapı büyük bir yangın ile sona ermiş. Yapı içindeki çoğu malzeme olduğu yerde kalmış. Bunlar arasında seramikler en başta gelen malzemeler. Bu buluntular ışığında şunu söyleyebiliyoruz; Asurlular, Anadolu’ya gelmeden önce özellikle Kültepe’de yine büyük bir yapılaşma söz konusu. Bunlar küçük bir krallığın yapacağı yapılar değil, muhakkak ki çok kuvvetli bir krallığın inşa ettirebileceği büyük yapılar burada yer almaktaydı. Şimdilik, biz burada henüz bu büyük yapılardan bir tanesinin sadece bir köşesini kazıyoruz. Sanıyorum, birkaç yıl sonra net bir plan çıkarmak mümkün olacaktır” diye konuştu.