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Asrın felaketinin vurduğu Hatay'da ilginç görüntü

Hatay'da 30 yıldır güvercin besleyen bir vatandaş 5 katlı apartmanın çatısına vinçle konteyner koydurdu. Uzun uğraşlar sonucu istenen yere yerleştirilebilen konteyner, ilginç bir görüntü oluşturdu.

Kaynak: İHA
Asrın felaketinin vurduğu Hatay'da ilginç görüntü - Resim: 1

Hatay'ın Antakya ilçesi Esentepe Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Çiftçiler, 30 yıldır evin damında güvercin besliyor.

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Asrın felaketinin vurduğu Hatay'da ilginç görüntü - Resim: 2

Uzun yıllardır süren tutkusuyla güvercinlerinin sayısı 300’ü bulan Çiftçiler, hayvanlarının yeni yuvası için ilginç bir yol izledi.

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Asrın felaketinin vurduğu Hatay'da ilginç görüntü - Resim: 3

Çiftçiler, depremde hasar alan ve tadilata girecek 5 katlı apartmanlarının çatısına tadilat öncesi 40 bin TL para harcayarak kümes yapmak için vinçle konteyner koydurdu.

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Asrın felaketinin vurduğu Hatay'da ilginç görüntü - Resim: 4

 Uzun uğraş ve gayret sonucu meraklı bakışlar arasında yerleştirilen güvercinlerin kümesi olacak 5. kattaki konteyner ilginç görüntü oluşturdu.

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