Atatürk'ün tarihi mektubu açık artırma ile satışa çıkarıldı
Cumhuriyetimizin kurucusu büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhurbaşkanı olarak Sırp - Hırvat - Sloven Kralı l. Aleksander'a gönderdiği ıslak imzalı mektubu açık artırmayla satışa sunulacak.
Birinci Balkan Savaşları’nda Sırbistan’ın Osmanlı İmparatorluğu’ndan ayrılması ardından Kral Peter, 'Sırp-Hırvat-Sloven Krallığı'nı kurdu. Kral Peter'den sonra yerine gelen l. Aleksander’a 1928 yılında Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk, 'Gazi' unvanıyla Osmanlıca yazılmış bir mektup gönderdi. Harf Devrimi’nden önce yazıldığı görülen mektupta, Atatürk, Kral Aleksander'a 'Elçilik Atama Kararı'nı bildiriyordu.
24 Kasım günü Arthill Müzayedecilik tarafından açık artırmayla satışa sunulacak olan mektup, Türkiye Cumhuriyeti Reisi Gazi Mustafa Kemal gofreli (soğuk damgalı), Hariciye Vekili Dr. Tevfik Rüştü ibareli, dönemin Hariciye Nezareti evraklarını yazan ünlü hattat Tuğrakeş İsmail Hakkı Altunbezer tarafından Osmanlıca yazıldı ve 4 sayfadan oluşuyor. Mektupta şu sözler yer alıyor:
"Türkiye Reis-i Cumhuru Gazi Mustafa Kemal...
Sırp, Hırvat ve Sloven Kralı Majesteleri 1.Aleksander
Kadri yüce ve halis dost
Türkiye Cumhuriyeti ile Sırp, Hırvat ve Sloven Krallığı arasındaki bağların tesis ettiği uyum ve yoldaşlığı korumak ve güçlendirmekle yükümlü ve mükellef olunduğundan, Büyük Millet Meclisi'nde Eski Genel Siyasi İşler Müdürü ve Samsun Milletvekili olan Nusret Sadullah Bey'i Majestelerine ‘Olağanüstü Delege ve Elçi’ olarak atamaya karar verdim. Bugüne kadar gösterdiği bilgelik ve basireti göz önünde bulundurarak kendisine emanet edilen yüce görevleri Majestelerinin güvenini kazanacak şekilde yerine getireceğinden eminim.
Gazi M. Kemal"
Özel koleksiyona ait olan ve müzayedede “Evrak-ı Şahane/ Islak İmzalı” adıyla açık artırmayla satılacak olan mektubun güncel değeri 11 bin dolar olarak belirlendi.