Azerbaycan'ın deprem bölgesinde inşa ettirdiği mahallenin son hali görüntülendi
Asrın felaketinin merkez üssü Kahramanmaraş'ta Azerbaycan'ın desteği ile yapımına başlanan Azerbaycan Mahallesi'nde sona geldi. 320 dönümlük alanda, bin 323 konut ve 799 iş yeri yer alıyor.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından kentte başlatılan yeniden ve yerinde inşa süreci birçok bölgede devam ediyor. Azerbaycan Devleti’nin desteğiyle hayata geçirilen Azerbaycan Mahallesi projesinde çalışmalarda sona gelindi.
Onikişubat ilçesi Hayrullah ve Şazibey mahallelerinin kesiştiği 320 dönümlük alanda inşa edilen yaşam alanı, bin 323 konut ve 799 iş yerinden oluşuyor. Toplam 2 bin 122 bağımsız bölümüyle dikkat çeken alandaki çalışmalarda sona gelindi.
15 binden fazla fore kazık kullanılarak zemin güçlendirilen bölgede ayrıca 24 sınıflı Haydar Aliyev İlkokulu ve modern bir kültür merkezi yapılmıştı. Çevre düzenlemeleri de yapılan konutları gören depremzede vatandaşlar çok beğendiklerini söyledi.
Depremzede Oğuz Ergüzel, "Depremlerde vefat eden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Azerbaycan devletine de teşekkür ediyoruz. Onlara minnettarız" diye konuştu.