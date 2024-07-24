Baba-kız el ele verdi, 1.5 asırlık tarihi ortaya çıkarttı
Rize'nin Hemşin ilçesinde ressam Serdar Abay ve ortaokul öğrencisi kızı Behice Betül Abay, tatile geldikleri köylerinde yaklaşık 150 yıl önce inşa edilip, otlar ve sarmaşıklarla kaplanan taş kemer köprüyü temizledi. Baba ve kızının, tarihi köprüyü temizlediği anlar sosyal medyada ilgi çekti.
Kaynak: DHA
Hemşin’e bağlı Akyamaç köyüne ailesiyle tatile gelen 4 çocuk babası ressam Serdar Abay, yıllar içinde ot, sarmaşık ve yosunla kaplanıp, ormanın içinde atıl kalan yaklaşık 150 yıllık taş kemer köprüyü temizlemeye karar verdi.
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Gözle görünmeyecek halde olan köprü temizliği için kolları sıvayan Abay’a, ortaokul öğrencisi kızı Behice Betül Abay da yardım etti.
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Ellerine aldıkları fırça, kürek ve kazmayla temizlik yapan baba kız, köprüyü ot ve sarmaşıklardan arındırırken, temizlik anlarını da cep telefonu kamerasıyla hızlandırılmış olarak kaydetti.
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Serdar Abay’ın ‘Dokundukça güzelleşiyor’ notuyla sosyal medyadan paylaştığı görüntü özellikle doğaseverler tarafından ilgiyle izlendi.
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