Baba Vanga, Nostradamus ve Simpsonlar'ın 2025 kehanetleri belli oldu
Her yeni yıl öncesi gibi bu yıl da ünlü kahinler Baba Vanga ve Nostradamus ile birlikte Simpsonslar ailesinin yeni yıl kehanetleri belli oldu... İşte Baba Vanga, Nostradamus ve Simpsonlar'ın 2025 kehanetleri...
II. Dünya Savaşı, 11 Eylül saldırısı, Prenses Diana'nın ölümü, Obama'nın başkan seçilmesi ve hatta koronavirüs salgınını bildiği öne sürülen Bulgar kahin Baba Vanga, 2025 kehanetleriyle gündemde.
2025 SONUN BAŞLANGICI
Balkanların Nostradamus'u olarak bilinen Baba Vanga, bundan 28 yıl önce, 1996 yılında hayatını kaybetti. Kehanetlerinden geriye hiçbir yazılı metin kalmasa da, ünlü kahinin 5079 yılına kadar bıraktığı tahminler her yıl büyük bir hevesle bekleniyor ama bu yıl biraz daha önemli, çünkü Baba Vanga'ya göre 2025 yılı 'sonun başlangıcı' olacak.
DÜNYA SAVAŞI KAPIDA MI?
Baba Vanga kehanetlerinde 2025 yılında Avrupa'da nüfusu tehlikeye atabilecek ve potansiyel olarak küresel bir kıyamete yol açabilecek büyük bir savaş konusunda uyarıda bulunmuştu. Ukrayna'da hali hazırda devam eden savaş ve taraflar arasında yaşanan son gelişmeler bu kehanetin gerçekleşebileceği endişelerini artırdı. ABD ve İngiltere'nin Kiev yönetimine 'uzun menzilli silahların kullanımı' için vermesi, Rusya'nın buna karşılık yeni ürettiği füzelerle Ukrayna'ya saldırması bölgede tansiyonu yükseltti ve çatışmanın küresel boyutlara taşınabileceği korkularını körükledi.
"DOKUNULMAMIŞ TEK BİR ŞEY KALACAK"
Batı medyasında yer alan haberlerde, ünlü kahin Nostradamus'un da Avrupa için benzer bir savaş uyarısında bulunduğu yazıldı ve Putin'in bu çatışmadan galip çıkıp küresel hakimiyete yükselebileceği iddia edildi. Haberlerde Baba Vanga'nın 1979 yılında Rus gazeteci-yazar Valentin Sidorov'a söylediği "Her şey buz gibi eriyecek. Dokunulmamış bir tek şey kalacak. O da Vladimir'in ve Rusya'nın görkemi olacak. Rusya sadece hayatta kalmayacak dünyaya da hükmedecek" şeklindeki sözler ön plana çıktı.