Bahar değil adeta yaz geliyor: Sıcaklıklar 30 dereceye fırlayacak! Ancak yağmur uyarısı da geldi!
Türkiye genelinde dondurucu soğuklar yerini pastırma sıcaklarını aratmayacak bir bahara bırakıyor. Meteoroloji'den alınan son hava durumu raporuna göre, Salı gününden itibaren sıcaklıklar batıdan başlayarak mevsim normallerinin üzerine çıkacak ve 30 dereceyi zorlayacak. Ancak dikkat! Bir yanda güneş açarken, diğer yanda kar ve sağanak uyarısı var. İşte haritalarla bölge bölge 5 günlük hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Batı Karadeniz'in doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Mardin, Batman ve Siirt çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Mardin ve Batman çevrelerinde yer yer gök gürültülü sağanak, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.
Ülke genelinde mevsim normalleri altında seyreden hava sıcaklıklarının Salı gününden itibaren batı kesimlerden başlayarak artacağı ve mevsim normalleri üzerine yükselmesi bekleniyor.