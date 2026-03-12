Bahar havasına mola! Soğuk ve kar yağışı geri dönüyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye genelinde bugün yağış beklenmiyor. Yurdun batı ve iç kesimleri az bulutlu ve açık bir gün geçirirken, doğu kesimlerde parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Yarın itibarıyla bazı illerde kar yağışı bekleniyor. İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...
Baharın etkisini hissettirdiği şu günlerde Marmara Bölgesi'nde sıcaklıklar 2 ila 4 derece arasında düşüş gösterecek. Diğer bölgelerde ise mevsim normallerindeki seyir korunacak. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Sıcaklıkların artmasıyla birlikte yüksek kar örtüsüne sahip bölgelerde risk büyüdü. Meteoroloji'den yapılan açıklamada, "Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." denildi.
KIŞ GERİ DÖNÜYOR
Yurt genelinde hava sıcaklıkları bahar değerlerine yükselse de yarın itibarıyla kış geri dönüyor. Ağrı, Muş, Bitlis, Hakkari ve Van hattının soğuk ve kar yağışlı hava sisteminin etkisi altına girmesi bekleniyor. Kar yağışının hafta sonu boyunca etkisini artırarak devam edeceği tahmin ediliyor.
12 - 18 Mart tarihleri arası hava durumu tahmini haritaları