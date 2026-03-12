Bahar havasına mola! Soğuk ve kar yağışı geri dönüyor

Baharın etkisini hissettirdiği şu günlerde Marmara Bölgesi'nde sıcaklıklar 2 ila 4 derece arasında düşüş gösterecek. Diğer bölgelerde ise mevsim normallerindeki seyir korunacak. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette esmesi bekleniyor.