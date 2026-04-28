Bahar havasına veda edin... Tüm Türkiye yeniden sağanak yağışların etkisi altına girecek!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülke genelinde mevsim normallerinde seyreden hava sıcaklıklarının kuzey kesimlerde düşeceğini duyurdu. Ankara, Konya ve Afyonkarahisar başta olmak üzere birçok bölgede gök gürültülü sağanak yağış beklenirken; yağışlar hafta boyunca tüm Türkiye'yi etkisi altına alacak. Doğu Anadolu için kritik çığ uyarısı yapılırken, pek çok ilimiz için sis, pus ve ani yağış uyarısı yapıldı. İşte il il, bölge bölge haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...
Kaynak: Haber3.com Haber Merkezi
Türkiye genelinde etkili olan güneşli hava yerini yağışlı bir sisteme bırakıyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; güney, iç ve doğu kesimlerde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak.
Özellikle iç Anadolu ve Doğu Anadolu'nun belirli noktalarında gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor.
Tahminlere göre; Afyonkarahisar, Ankara'nın kuzey ilçeleri, Konya, Bingöl, Mardin, Batman ve Siirt çevreleri ile Akdeniz'in iç kesimlerinde görülecek olan sağanak yağışlar hafta sonuna doğru tüm Türkiye'yi etkisi altına alacak.
