Bahar yine rötar yaptı; kış geri geldi! Şiddetli yağış ve fırtına alarmı verildi!
Mart ayına veda etmeye hazırlanırken hava durumu raporları baharın henüz gelmediğini ilan etti. Mart ayının son, Nisan ayının ilk günleri yine soğuk ve yağışlarla geçecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü çok sayıda ilimiz için sağanak yağış uyarısı yaparken hava sıcaklıklarının da 3 ila 5 derece azalacağını duyurdu. İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu (Kayseri ve Sivas dışında), Batı Karadeniz (Sinop dışında) ile Çorum ve Siirt çevrelerinin yağmur ve sağanak, Ege ve Akdeniz kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Hakkari ve Şırnak çevrelerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, Ege ve Batı Akdeniz ile Balıkesir ve Bursa çevrelerinde kuvvetli, Aydın, Denizli ve Muğla çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.
İç kesimlerde akşam ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.