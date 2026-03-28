Bahar yine rötar yaptı; kış geri geldi! Şiddetli yağış ve fırtına alarmı verildi!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu (Kayseri ve Sivas dışında), Batı Karadeniz (Sinop dışında) ile Çorum ve Siirt çevrelerinin yağmur ve sağanak, Ege ve Akdeniz kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Hakkari ve Şırnak çevrelerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.