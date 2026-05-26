Baklavayı tahtından eden lezzet! Tarifi sır gibi saklanıyor
Yalova’da 21 yıl önce kentin ilk baklava ustası tarafından üretilen ve patenti alınan ''Yalova sütlüsü'', bayram sofralarında yer etmeye başladı. Diğer geleneksel tatlılara göre yüzde 80 daha az şeker içeren bu hafif lezzetin tarifi ise sır gibi saklanıyor.
Yalova'da 2005 yılında üretimine başlanan ve 2010 yılında coğrafi işaretle tescillenen "Yalova sütlüsü", yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde hafif tatlı arayanların ilk tercihi oldu. 7 yıllık bir Ar-Ge çalışmasının ardından sır gibi saklanan tarifiyle üretilen tatlı, Kurban Bayramı’ndaki ağır et yemeklerinin ardından sofralarda hafif bir alternatif sunuyor.
Baklava hamuru ve güllaç kıvamının birleştiği, daha düşük şekerli ve daha az yağ oranına sahip Yalova sütlüsü, özel hamuru ve gizemli tarifi ile yeni bir lezzet deneyimi yaşamak isteyenler için ideal bir tatlı olarak öne çıkarken, tahinli, damla sakızlı, çikolatalı ve klasik olmak üzere 4 çeşidi bulunuyor.
Dondurma ve yaz meyveleriyle de tüketilebilen Yalova sütlüsü siparişlerinin Kurban Bayramı nedeniyle üçe katlandığını söyleyen üretici Bahattin Battal, “Bayram hazırlıklarımızı tamamladık. Yalova sütlüsünde sınırsız bir stok moduna girdik. Yalova sütlüsü zaten bizim imza ürünümüz. Yalova’mızın tescilli ilk tatlısı. Şeker oranı diğer tatlılara göre yüzde 80 daha düşük. Yaz aylarında da soğuk tüketilebiliyor. Şeker oranının düşük olması sağlıklı tüketim açısından da değerli. Özellikle bayramlarda müşterilerimiz tercih ediyor” diye konuştu.
Yalova sütlüsünün yanı sıra üretimine yeni başlanan ‘Yalova kıtırı’ ve ‘Yalova ballısı’da bayram öncesi tezgahlardaki yerini aldı. Ceviz, tahin ve pekmezden oluşan Yalova kıtırının klasik çeşidinin yanı sıra fındık, tahin ve çikolata içeren alternatifi de bulunuyor. Yine kentin yüzde 100 doğal olan tescilli kestane balı, tahin, ata buğdayı ve cevizle üretilen Yalova ballısı da bayram sofraları için alternatif tat olarak satışa sunuldu.