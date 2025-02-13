Balık tezgahının önünde ilginç anlar... Minik çocuğun gözyaşları ''hediye balıkla'' dindi
Sivas'ta bir çocuğun balığı ağlayarak istediği anlar, sosyal medyada viral oldu. İstediği balığı alamayınca ağlayan minik, balıkçının hediye ettiği balığa sarılıp evinin yolunu tuttu...
Kaynak: İHA
Sivas'ın Zara ilçesinde pazar alışverişi sırasında balık alan kadının çocuğu, tezgahtaki büyük balığı istedi. Çocuğun ısrarı ve balık için ağladığı anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. Annesinin ve esnafın ısrarlarına rağmen ikna edilemeyen çocuk, istediği büyük balığa kavuştu.
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Çocuğun hediye edilen balığa sarılarak uzaklaştığı anlar, sosyal medyada ilgi topladı.
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Çocuğun balık istediği tezgahın sahibi Hasan Yücel, "Çocuğun annesi balık almaya geldi. Yarım kilo balık istedi. Çocuk da büyük balık istedi. Annesi almayacağını söyledi. Çocuk ağlayarak ısrar edince büyük balığı verdim" dedi.
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