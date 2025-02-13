Balık tezgahının önünde ilginç anlar... Minik çocuğun gözyaşları ''hediye balıkla'' dindi

Sivas'ın Zara ilçesinde pazar alışverişi sırasında balık alan kadının çocuğu, tezgahtaki büyük balığı istedi. Çocuğun ısrarı ve balık için ağladığı anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. Annesinin ve esnafın ısrarlarına rağmen ikna edilemeyen çocuk, istediği büyük balığa kavuştu.