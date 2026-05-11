Balık yakalamak için İznik Gölü'ne açıldılar; tam 4 metrelik ve 4 asırlık bir keşfe imzasını attılar
Bursa İznik Gölü'nde gümüş balığı avına çıkan balıkçılar, hayatlarının sürpriziyle karşılaştı. Orhangazi sahilinde ağlara takılan yaklaşık 4 metre uzunluğundaki ahşap gemi dümeni, görenleri hayrete düşürdü.
Bursa’da son yıllarda suların çekilmesiyle birçok tarihi kalıntının gün yüzüne çıktığı İznik Gölü, bu kez balıkçıların ağına takılan devasa bir eserle gündemde. Orhangazi sahilinde avlanan Narlıcalı balıkçılar, çektikleri ağır ağın içerisinden yaklaşık 4 metre uzunluğunda, özel işlemeli tarihi bir gemi dümeni çıkardı. Gümüş balığı avı sırasında ağlarına takılan cismi önce büyük bir ağaç dalı sanan balıkçılar, karaya çıkardıklarında üzerindeki ince işçiliği fark etti. Yapılan ilk değerlendirmelere göre ahşap dümenin yaklaşık 400 yıllık olduğu ve bölgedeki ticari veya askeri geçmişe ışık tutabileceği tahmin ediliyor. Dev dümen, gölün bir dönemler çok daha büyük deniz araçlarına ev sahipliği yaptığını da gözler önüne serdi.
Yıllardır aynı bölgede balıkçılık yapan yerel halk, daha önce küçük kalıntılara rastladıklarını ancak bu denli büyük ve sağlam bir parçayı ilk kez gördüklerini belirtti. Keşfi yapan balıkçılar, "Bu dümen üzerindeki işlemeler, o dönemde titizlikle çalışıldığını gösteriyor. Şu an gölde bu büyüklükte bir gemi yok ancak atalarımızdan eskiden büyük gemilerin yüzdüğünü duymuştuk. Bu parça o efsanelerin kanıtı gibi" ifadelerini kullandılar.
Tarihi dümenin bulunmasının ardından durumun yetkililere bildirilmesi bekleniyor. İznik Müzesi uzmanlarının yapacağı detaylı inceleme sonucunda, dümenin tam yaşı ve hangi tür bir gemiye ait olduğu netlik kazanacak. Bazilika Kilisesi'nden sonra bu keşif, İznik Gölü'nün su altı arkeolojisi açısından ne kadar büyük bir potansiyele sahip olduğunu bir kez daha kanıtladı.