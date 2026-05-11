Balık yakalamak için İznik Gölü'ne açıldılar; tam 4 metrelik ve 4 asırlık bir keşfe imzasını attılar

Bursa’da son yıllarda suların çekilmesiyle birçok tarihi kalıntının gün yüzüne çıktığı İznik Gölü, bu kez balıkçıların ağına takılan devasa bir eserle gündemde. Orhangazi sahilinde avlanan Narlıcalı balıkçılar, çektikleri ağır ağın içerisinden yaklaşık 4 metre uzunluğunda, özel işlemeli tarihi bir gemi dümeni çıkardı. Gümüş balığı avı sırasında ağlarına takılan cismi önce büyük bir ağaç dalı sanan balıkçılar, karaya çıkardıklarında üzerindeki ince işçiliği fark etti. Yapılan ilk değerlendirmelere göre ahşap dümenin yaklaşık 400 yıllık olduğu ve bölgedeki ticari veya askeri geçmişe ışık tutabileceği tahmin ediliyor. Dev dümen, gölün bir dönemler çok daha büyük deniz araçlarına ev sahipliği yaptığını da gözler önüne serdi.