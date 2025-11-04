Balonlar bu sefer de lösemili çocuklar için gökyüzüyle buluştu
Karabük’ün Eflani ilçesinde, ana sınıfı öğrencileri, ‘Lösemili Çocuklar Haftası’ nedeniyle gökyüzüne balon bıraktı.
Kaynak: DHA
Karabük'te Eflani Şehit Ali Şen Korkut Ortaokulu ve Eflani Borsa İstanbul Çok Programlı Anadolu Lisesi ana sınıfı öğrencilerinin katılımıyla, ‘Lösemili Çocuklar Haftası’ etkinliği düzenlendi.
Şehit Barış Efe Parkı'nda düzenlenen etkinlikte ellerinde lösemiye dikkat çeken dövizler taşıyan 35 çocuk gökyüzüne rengarenk balon bıraktı.
Etkinliğe, Eflani Kaymakamı Ömer Bulut, Eflani Belediye Başkanı Hüsnü Akın, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çelebi, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. (DHA)
