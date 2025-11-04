  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Yaşam
  4. Balonlar bu sefer de lösemili çocuklar için gökyüzüyle buluştu

Balonlar bu sefer de lösemili çocuklar için gökyüzüyle buluştu

Karabük’ün Eflani ilçesinde, ana sınıfı öğrencileri, ‘Lösemili Çocuklar Haftası’ nedeniyle gökyüzüne balon bıraktı.

Kaynak: DHA
Balonlar bu sefer de lösemili çocuklar için gökyüzüyle buluştu - Resim: 1

Karabük'te Eflani Şehit Ali Şen Korkut Ortaokulu ve Eflani Borsa İstanbul Çok Programlı Anadolu Lisesi ana sınıfı öğrencilerinin katılımıyla, ‘Lösemili Çocuklar Haftası’ etkinliği düzenlendi. 

1 / 5
Balonlar bu sefer de lösemili çocuklar için gökyüzüyle buluştu - Resim: 2

Şehit Barış Efe Parkı'nda düzenlenen etkinlikte ellerinde lösemiye dikkat çeken dövizler taşıyan 35 çocuk gökyüzüne rengarenk balon bıraktı.

2 / 5
Balonlar bu sefer de lösemili çocuklar için gökyüzüyle buluştu - Resim: 3

Etkinliğe, Eflani Kaymakamı Ömer Bulut, Eflani Belediye Başkanı Hüsnü Akın, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çelebi, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. (DHA)

3 / 5
Balonlar bu sefer de lösemili çocuklar için gökyüzüyle buluştu - Resim: 4
4 / 5