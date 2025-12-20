Barzani ailesinden, İzol Aşireti'ne avukat gelin geldi, geline kilolarca altın takıldı
Şanlıurfa’nın önde gelen aşiretlerinden İzol aşireti, KDP Başkanı Mesud Barzani’nin ailesiyle dünür oldu. Görkemli düğün gece geç saatlere kadar sürerken geline kilolarca altın takıldı...
Kaynak: DHA / İHA
Şanlıurfa’da düzenlenen düğüne, aşiretin liderlerinden Eski AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Zülfikar İzol’un yanı sıra bölgedeki diğere aşiretlerin ileri gelenleri ve binlerce davetli katıldı.
Düğünde sanatçı İzzet Yıldızhan ile sıra gecesi ekibi sahne aldı.
Davetliler, damat ve gelinin etrafında toplanarak deste deste para saçtı.
Görevliler saçılan paraları toplayarak sandıklara koydu. Davetliler, para saçmak için adeta birbirleriyle yarışırken, geline kilolarca altın takıldı.
