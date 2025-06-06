Bayram namazına gitmeyenlerin evlerini tek tek basıp hepsini buz gibi suya attılar
Bolu'nun Munduşlar köyünde yıllardır her bayramdaki gelenek bu sene de bozulmadı. Bayram namazına gidenler, namaza gelmeyen arkadaşlarını evlerinden alıp buz gibi su dolu oluğa yatırdı...
Kaynak: İHA
Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Munduşlar köyünde yaklaşık yarım asırdır sürdürülen "oluğa atma" geleneği bu bayramda da devam etti.
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Geleneğe göre bayram namazına gelmeyen köy sakinleri tespit edilerek evlerinden alınıyor ve içi buz gibi suyla dolu oluğa yatırılıyor.
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Bu bayram da gelenek bozulmadı.
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Sabah saat 06.00'da kılınan bayram namazına katılmayan Eren Özpolat, köydeki gençler tarafından fark edildi.
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