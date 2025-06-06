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Bayram namazına gitmeyenlerin evlerini tek tek basıp hepsini buz gibi suya attılar

Bolu'nun Munduşlar köyünde yıllardır her bayramdaki gelenek bu sene de bozulmadı. Bayram namazına gidenler, namaza gelmeyen arkadaşlarını evlerinden alıp buz gibi su dolu oluğa yatırdı...

Kaynak: İHA
Bayram namazına gitmeyenlerin evlerini tek tek basıp hepsini buz gibi suya attılar - Resim: 1

Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Munduşlar köyünde yaklaşık yarım asırdır sürdürülen "oluğa atma" geleneği bu bayramda da devam etti. 

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Bayram namazına gitmeyenlerin evlerini tek tek basıp hepsini buz gibi suya attılar - Resim: 2

Geleneğe göre bayram namazına gelmeyen köy sakinleri tespit edilerek evlerinden alınıyor ve içi buz gibi suyla dolu oluğa yatırılıyor. 

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Bayram namazına gitmeyenlerin evlerini tek tek basıp hepsini buz gibi suya attılar - Resim: 3

Bu bayram da gelenek bozulmadı. 

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Bayram namazına gitmeyenlerin evlerini tek tek basıp hepsini buz gibi suya attılar - Resim: 4

Sabah saat 06.00'da kılınan bayram namazına katılmayan Eren Özpolat, köydeki gençler tarafından fark edildi. 

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