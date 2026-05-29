Bayram sofralarının 3 malzemeli asırlık incisi Şebit için yoğun mesai başladı

Modern dönemdeki katkı maddeli ürünlerin aksine şebit; yalnızca un, su ve tuz kullanılarak hazırlanıyor. Usta Özdere'nin paylaştığı bilgiye göre; hamur iyice yoğrulup gluteni alındıktan sonra 150 gramlık bezelere (paze) ayrılıyor. Dinlenmeye bırakılan hamur, aralarına yapışmaması için un serpilerek 15-20 dakika daha bekletiliyor. Kendini salan hamur, oklava yardımıyla incecik açılarak sac üzerinde pişiriliyor. Özdere, "İçinde hiçbir katkı maddesi olmadığı için çok sağlıklıdır ve mideyi yormaz. İncecik görünmesine rağmen yarımı bile insanı tok tutmaya yeter" diyerek şebitin besleyici yönüne dikkat çekiyor.