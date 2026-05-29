Bayram sofralarının 3 malzemeli asırlık incisi Şebit için yoğun mesai başladı
Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde Kurban Bayramı sofralarının vazgeçilmez geleneksel lezzeti 'şebit' için ustaların yoğun mesaisi başladı. Özellikle et suyuyla hazırlanan 'tirit' yemeğinde kullanılan ve hiçbir katkı maddesi içermeyen bu yöresel lezzet, doğru tekniklerle saklandığında bir yıl boyunca tazeliğini koruyabiliyor.
Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde mutfaklarda tatlı bir telaş başladı. Bölge halkının bayram sofralarının baş köşesine koyduğu, özellikle kurban etiyle bütünleştiğinde eşsiz bir lezzete dönüşen yöresel ince ekmek "şebit" için fırınlarda yoğun mesai harcanıyor. Geleneksel yöntemlerle, odun ateşinde veya sac üzerinde özenle pişirilen şebit, hem doyuruculuğu hem de doğallığıyla dikkat çekiyor.
Kızılcahamam'da 20 yılı aşkın süredir aile işletmesini başarıyla yöneten unlu mamuller ustası Süleyman Özdere, şebitin bölge kültürü için önemini vurguluyor. Kurban Bayramı'nda vatandaşların bu özel yufkayı genellikle "tirit" yapımında kullandığını belirten Özdere, tüketim şeklini şöyle özetliyor:
"Halkımız kurban yaklaştığında şebitini alır. İster kuru ister ıslatılmış olarak tercih edebilirler. Kuru alındığında geniş bir tepsiye döşenir, üzerine taze kurban eti ve sıcak et suyu gezdirilir. Bu eşsiz lezzet bayramın olmazsa olmazıdır."
Modern dönemdeki katkı maddeli ürünlerin aksine şebit; yalnızca un, su ve tuz kullanılarak hazırlanıyor. Usta Özdere'nin paylaştığı bilgiye göre; hamur iyice yoğrulup gluteni alındıktan sonra 150 gramlık bezelere (paze) ayrılıyor. Dinlenmeye bırakılan hamur, aralarına yapışmaması için un serpilerek 15-20 dakika daha bekletiliyor. Kendini salan hamur, oklava yardımıyla incecik açılarak sac üzerinde pişiriliyor. Özdere, "İçinde hiçbir katkı maddesi olmadığı için çok sağlıklıdır ve mideyi yormaz. İncecik görünmesine rağmen yarımı bile insanı tok tutmaya yeter" diyerek şebitin besleyici yönüne dikkat çekiyor.
Şebitin en dikkat çekici özelliklerinden biri de uzun raf ömrü. Sacdan alınan sıcak şebitlerin üst üste konulmadan önce mutlaka tek tek havalandırılması ve dinlendirilmesi gerekiyor. Sıcakken üst üste konduğunda küflenme riski taşıyan bu yöresel ekmek, doğru havalandırma işlemi yapıldığında yaklaşık 1 yıl boyunca bozulmadan muhafaza edilebiliyor.