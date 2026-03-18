Bayram tatili planları yapanlar dikkat! Hava sıcaklıkları aniden düşecek, yağmur ve kar bekleniyor!
Türkiye genelinde etkili olan "yalancı bahar" yerini kış koşullarına bırakıyor! Meteoroloji'den alınan son hava durumu tahminlerine göre, Ramazan Bayramı tatili boyunca sıcaklıklar mevsim normallerinin altına inecek. Bugün gece yarısından itibaren başlayacak yağışlı hava hangi bölgeleri vuracak? Kar yağışı beklenen iller hangileri? İşte il il 5 günlük haritalı hava durumu raporu ve bayram trafiğine çıkacak sürücüler için kritik uyarılar.
Kaynak: Haber3.com Haber Merkezi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin batı kesimlerinin genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara (Edirne ve Çanakkale haric), Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Düzce, Zonguldak ve Bolu çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın, Marmara’da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor
. Sabah ve gece saatlerinde kuzey ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı ile birlikte sis ve pus tahmin ediliyor.
Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi ile kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.
