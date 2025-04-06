Bayram tatilinin son gününde sahile akın ettiler

Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla Hakkari'den Antalya'ya geldiğini belirten Fevzi Bozkurt, "Antalya'ya tatil için geldim. Havalar biraz soğuk ama gelmişken de denize girmemek olmaz dedim. Su biraz bizim oralar gibi soğuk gibi duruyor. Hafta boyunca yağışlı geçtiği için çok bir kalabalık yok. Sadece Ruslar falan yüzüyor. Bizde onlara özeniyoruz, bakalım ne olacak" dedi.