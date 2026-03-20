Bayramda 17 İle sarı kodlu uyarı! Sağanak, kar ve fırtına kapıda: İşte il il hava durumu...
Meteoroloji Ramazan Bayramı boyunca 17 il için sarı kodlu uyarı yayınladı. İstanbul, İzmir ve Antalya dahil pek çok ilde şiddetli sağanak beklenirken; Ankara, Eskişehir ve Erzurum hattında kar yağışı etkili olacak. Marmara ve Ege kıyılarında fırtına hızı 70 km’ye ulaşacak. Bayram tatili öncesi yola çıkacaklar dikkat! İşte kar, yağmur ve fırtınanın vuracağı illerin tam listesi...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre, yurdun büyük bölümü yağışlı hava kütlesinin etkisi altına giriyor. Batı kesimlerde sıcaklıklar mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altına düşerken, doğuda ise normallerin üzerinde seyretmeye devam edecek.
Sağanak Yağışın Vuracağı İller
Kıyı şeridi ve güney illerimizde gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Özellikle sel ve su baskını riskine karşı şu iller uyarıldı:
Marmara & Ege: İstanbul, Kocaeli, Edirne, Kırklareli, İzmir, Denizli, Muğla.
Akdeniz: Antalya, Mersin, Adana, Hatay.
Karadeniz & Anadolu: Düzce, Zonguldak, Samsun, Malatya, Diyarbakır, Gaziantep, Siirt ve Şanlıurfa.
Bahar Karı Kapıda: 9 İlde Kar Yağışı
Hava sıcaklığındaki düşüşle birlikte iç ve yüksek kesimlerde yağışlar kara dönecek. Ankara, Eskişehir, Afyonkarahisar, Bolu, Kastamonu, Trabzon (iç kesimler), Erzurum, Kars ve Van çevrelerinde karla karışık yağmur ve yoğun kar yağışı bekleniyor.