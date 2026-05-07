Bayramda 9 gün tatilin adı yetti! Turizm cennetinin kapıları 2 bin TL'den 2 bin Euro'ya kadar açıldı
Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasıyla turizmin kalbi Bodrum’da rezervasyonlar patladı! Otellerdeki doluluk oranının şimdiden %85’e ulaştığını belirten turizmciler, bayramda "boş oda kalmayacağı" duyusurunu yaptı. Günlük 2 bin TL'den başlayan pansiyonlardan, geceliği 2 bin Euro'yu bulan lüks seçeneklere kadar her bütçeye uygun tatil imkanı Bodrum'da tatilcileri bekliyor.
Türkiye’nin dünyaca ünlü turizm destinasyonu Bodrum, 9 günlük Kurban Bayramı tatili açıklamasıyla birlikte sezona rekor bir başlangıç yapıyor. Bodrum Otelciler Derneği (BODER) verilerine göre, ilçedeki konaklama tesisleri şimdiden yüzde 85 doluluk oranına ulaştı. Turizmciler, tatilin başlamasına kısa süre kala tüm tesislerin "kapalı gişe" hizmet vermesini bekliyor.
Bodrum Otelciler Derneği Başkan Yardımcısı Alişir Şahin, ilçede her keseye uygun seçenekler sunulduğuna dikkat çekti. Erken rezervasyon indirimlerinin sürdüğünü belirten Şahin, güncel fiyat skalasını şu şekilde paylaştı:
Pansiyonlar: Kişi başı günlük 2.000 TL’den başlıyor.
Oteller: Kişi başı günlük 4.000 TL’den başlayan seçenekler mevcut.
Lüks Segment: Dünya standartlarındaki "luxury" tesislerde kişi başı gecelik fiyatlar 2.000 Euro’ya (yaklaşık 106 bin TL) kadar çıkabiliyor.
Bodrum’un iç pazardaki gücüne vurgu yapan Şahin, 19 Mayıs itibarıyla ilçedeki hemen hemen tüm restoran, beach ve otellerin kapılarını açmış olacağını ifade etti. Havaların ısınmasıyla birlikte denizin ve güneşin keyfini çıkarmak isteyenler için Bodrum’un en ideal dönemine girdiğini ekledi.
Turizmci Zeynel Kılıç ise bayram tatilinin sadece konaklama değil; gıda, ulaşım ve eğlence sektörlerine de can suyu olacağını belirtti.