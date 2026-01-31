Beyaz cennet Uludağ'da kabus! Onlarca tatilci teleferikte mahsur kaldı!
Kış turizminin merkezi Uludağ'daki Birinci Oteller Bölgesinde faaliyet gösteren Fahri Otel telesiyejinde meydana gelen teknik arıza nedeniyle yaklaşık 40 tatilci tellerde mahsur kaldı.
Kaynak: DHA / İHA
Edinilen bilgiye göre telesiyejin vites kutusunda yaşanan arıza sonucu kabinlerde bulunan vatandaşlar tahliye edilemedi.
1 / 26
Olayın ardından Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edilerek tahliye ve kurtarma çalışmalarına başladı.
2 / 26
Halatlar yardımıyla havada kayaklarıyla asılı kalan tatilciler aşağıya sağ salim indirildi.
3 / 26
Yetkililerden alınan bilgiye göre olayda herhangi bir can kaybı yaşanmadı.
4 / 26